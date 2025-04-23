Sakaryaspor Teknik Direktörsüz Kaldı

TEKNİK DİREKTÖR İLE YOLLAR AYRILDI

1’inci Lig’de mücadele eden Sakaryaspor’da, teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı. Bu gelişme, ligin 35’inci haftasında Iğdır FK karşısında alınan 4-0’lık mağlubiyetin ardından gerçekleşti. Sakaryaspor Kulübü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Teknik direktörümüz İlker Püren ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

KALAN MAÇLAR VE DURUM

Sakaryaspor’un 1’inci Lig’de sezon bitimi öncesinde Erzurumspor (E), Gençlerbirliği (D) ve Esenler Erokspor (E) maçları kaldı. Yeşil-siyahlılar, şu anda 45 puanla düşme hattının 5 puan üstünde 15’inci sırada bulunuyor. Takım, kalan 3 maçta daha iyi sonuçlar alarak ligde kalmayı hedefliyor.