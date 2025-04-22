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Sakaryaspor Teknik Direktörsüz Kaldı

YOL AYRIMI KARARI

1’inci Lig’de yer alan Sakaryaspor, teknik direktör İlker Püren ile yollarını ayırma kararı aldı. Ligin 35’inci haftasında Iğdır FK’ya karşı 4-0’lık bir mağlubiyetin ardından bu adım atıldı. Sakaryaspor Kulübü, yapılan açıklamada “Teknik direktörümüz İlker Püren ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

SON HAFTALARDAKİ DURUM

Sakaryaspor, 1’inci Lig’de sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kalan Erzurumspor (E), Gençlerbirliği (D) ve Esenler Erokspor (E) gibi karşılaşmalara çıkacak. Yeşil-siyahlı ekip, şu an 45 puanla düşme hattının 5 puan üstünde, 15’inci sırada konumlanıyor.

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