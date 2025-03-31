Sakaryaspor’un Psikolojik Eksikliği Mağlubiyet Getirdi

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, Kocaelispor ile oynanan maçın ardından, takımının psikolojik olarak sahada eksik kaldığını belirtti. Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Kocaelispor’a 3-1 yenilerek üzüntü yarattı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Püren, yaşanan hayal kırıklığını dile getirdi.

PSİKOLOJİK ETKENLERİN ÖNEMİ

Püren, “Çok üzgünüz. Bunu kabullenemiyorum. Günlerdir bu maçın heyecanını, oyuncularımızla beraber yaşamak, yaşatmak, onlara hissettirmek için yoğun mesai harcadık” dedi. “Futbolda galip, mağlup olabilirsiniz ama buradaki oyun çok farklı olmalıydı. Camiamız, şehrimiz bunu hak etmedi. Böyle maçlar coşkuyla, inançla, savaşarak kazanılır. Biz bugün bu savaşta eksik kaldık. Hiç beklemediğim reaksiyondu. Sebeplerini oyuncularımızla konuşacağız” ifadelerini kullandı. Püren, önlerinde altı maç olduğunu ve bu noktada farklı hedefler koyabilecek güçte olduklarını vurguladı.

TARAFTARA HEDIYE EDEMEDIKLERI SEVİNC

Basın mensuplarına yanıt veren Püren, taraftara galibiyeti hediye etmek için sahaya çıktıklarını ancak bu mutluluğu onlara yaşatamadıklarından dolayı büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirtti. “Bazen çok fazla istemek, çok fazla motive olmak böyle olabiliyor, bizi engelledi” diyen Püren, Burak Çoban’ın Sakaryalı olması ve onun ritmini gösteren bir ruhun sergilenmesi gerektiğini dile getirdi. “Ben dahil hepimiz o reaksiyonu ortaya koymamız lazımdı. Benim kızdığım ve kabullenemediğim nokta buydu. Psikolojik olarak sahada eksik kaldık” şeklinde konuşarak, takımının durumunu özetledi.