Sakaryaspor ve Karagümrük 2-2 Berabere Kaldı

MAÇIN SONUCU VE YORUMLAR

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında gerçekleştirilen Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük karşılaşması 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Maçın bitiminde düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın teknik direktörleri de görüşlerini aktardı. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, “Kazanmak için gelmiştik ve oyuna çok iyi başladık. Oyunun başında bir iki pozisyonu iyi değerlendirebilseydik daha farklı senaryolar olabilirdi” dedi. Ak, ayrıca “Bireysel yaptığımız bir hatadan dolayı gol yedik ama ne olursa olsun oyundan vazgeçmedik” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YARI STRATEJİSİ

Orhan Ak, ikinci yarıda daha fazla risk alarak topa sahip olmayı amaçladıklarını belirtip, “Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı, bu maç bizim için olmazsa olmazımızdı” şeklinde konuştu. Oyuncularının çabalarından övgüyle bahseden Ak, “Sonradan oyuna giren oyuncularımız çok ciddi katkılar sundu. 3’üncü golle beraber maçı kazınmasını bildik” diyerek takımına olan güvenini dile getirdi.

MAĞLUBİYETİ DEĞERLENDİRME

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise, “Mutlak galibiyet için sahaya çıktık ama istediğimiz gibi olmadı” şeklinde bir değerlendirme yaptı. İki takımın fiziksel özelliklerini göz önünde bulunduran Püren, “İlk yarıdaki oyundan tamamen memnunum ama ikinci yarıda iki tane duran topla mağlup olduk, aslında işin özeti budur” açıklamasında bulundu. Püren, yenilgiden ders çıkaracaklarını ve gereken telafetleri yapacaklarını vurguladı. Ayrıntılı bir analizle devam etmek gerektiğinin altını çizen Püren, “Mağlup olduk, üzgünüz” dedi.