Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder’i aldı

TRANSFER GELİŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Sakaryaspor, transfer sürecinde önemli bir adım atarak Wissam Ben Yedder’i kadrosuna kattı. Trendyol 1. Lig’de mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, transfer çalışmaları kapsamında bu hamleyi gerçekleştirdi.

BAŞARI DİLEĞİ İLE AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüp yetkilileri, konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve “Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı. Kariyerinde Sevilla ve Monaco gibi prestijli kulüplerde görev yapan deneyimli forvet, son dönemde İran liginde Sepahan takımının formasını giymişti.

Tekirdağ’da Anne Ve Oğlu Yaralandı

Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki oğlu bir minibüsün çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla küresel farkındalık yaratmayı amaçladıklarını duyurdu.

