Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder’i aldı

TRANSFER GELİŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Sakaryaspor, transfer sürecinde önemli bir adım atarak Wissam Ben Yedder’i kadrosuna kattı. Trendyol 1. Lig’de mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, transfer çalışmaları kapsamında bu hamleyi gerçekleştirdi.

BAŞARI DİLEĞİ İLE AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüp yetkilileri, konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve “Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı. Kariyerinde Sevilla ve Monaco gibi prestijli kulüplerde görev yapan deneyimli forvet, son dönemde İran liginde Sepahan takımının formasını giymişti.