Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder’i transfer etti

Sakaryaspor, Ben Yedder’i Kadrosuna Kattı

Sakaryaspor, Fransız forvet oyuncusu Wissam Ben Yedder’i bünyesine dahil etti. Kulüpten yapılan duyuruda, “Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyahlı forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin Ben Yedder” denildi.

Ben Yedder’in Kariyeri ve Performansı

33 yaşındaki Ben Yedder, kariyerinde Toulouse, Sevilla, Monaco ve Sepahan takımlarında top koşturdu. Profesyonel kariyerinde toplamda 519 maçta 260 gol atarak önemli bir başarıya imza attı.