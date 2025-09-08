Haberler

Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder’i transfer etti

Sakaryaspor, Ben Yedder’i Kadrosuna Kattı

Sakaryaspor, Fransız forvet oyuncusu Wissam Ben Yedder’i bünyesine dahil etti. Kulüpten yapılan duyuruda, “Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyahlı forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin Ben Yedder” denildi.

Ben Yedder’in Kariyeri ve Performansı

33 yaşındaki Ben Yedder, kariyerinde Toulouse, Sevilla, Monaco ve Sepahan takımlarında top koşturdu. Profesyonel kariyerinde toplamda 519 maçta 260 gol atarak önemli bir başarıya imza attı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Anne Ve Oğlu Yaralandı

Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki oğlu bir minibüsün çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Haberler

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla küresel farkındalık yaratmayı amaçladıklarını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.