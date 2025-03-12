Sakaryaspor Yeni Malatyaspor Maçına Hazır

Sakaryaspor’un Hazırlıkları Başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı için hazırlıklara antrenman ile giriş yaptı. Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör İlker Püren nezaretinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanda Eksikler

Yeşil-siyahlılar, antrenmanı güç ve kondisyon çalışması ile tamamladı. Ancak antrenmanda Gael Kakuta ve Ognjen Ozegoviç’in bulunmadığı gözlemlendi. Sakaryaspor, cumartesi günü saat 20.30’da Yeni Sakarya Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak.

Hatıra Fotoğrafı Çekimi

Bu arada, Yeşil-siyahlı takım ve yönetim, antrenmandan önce 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabul yıldönümü sebebiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.