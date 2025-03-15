Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor’u 5-0 Yendi

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Yeni Malatyaspor’u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maçta dakikalar 12’yi gösterdiğinde, Ömer Hasan Şişmanoğlu’nun pasını alan Mendy Mamadou, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. Skor 1-0 oldu. 41. dakikada sağ kanattan yapılan ortada, Ömer Hasan Şişmanoğlu’nun kafa vuruşunu kaleci Enes Salik son anda kornere çeldi.

Kakuta, 42. dakikada kaleci Muhammed ile karşı karşıya kalıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Böylece fark 2-0’a yükseldi. 45+1. dakikada Kakuta’nın pası ile kaleci Muhammed’le baş başa kalan Ömer Hasan Şişmanoğlu, topu bir kez daha ağlara gönderdi ve skoru 3-0’a taşıdı.

88. dakikada Ömer Şişmanoğlu’nun sağ kanattan yaptığı ortada Emircan Altıntaş, şutu ile topu filelere gönderdi. 90. dakikada Kakuta’nın pasında kaleci Muhammed ile karşı karşıya kalan Emre Demir, meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara yolladı ve maçın sonucunu 5-0 olarak belirledi.

MAÇTAKİ HAKEMLER

Maçın hakemlik görevini Erdem Mertoğlu, Göktuğ Hazar Erel ve Ömer Yasin Gezer üstlendi.

SAKARYASPOR KADROSU

Sakaryaspor’un kadrosunda şu isimler yer aldı: İsmail Çipe, Serkan Yavuz (Himmet Ertürk dk. 46), Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Aabid Rayane, Kakuta Mambenga, Nkoulou Ndoubena (Batuhan Çakır dk. 72), Burak Altıparmak (Atanas Kabov dk. 46), Mendy Mamadou (Emircan Altıntaş dk. 72), Ömer Hasan Şişmanoğlu, Etienne Simon (Emre Demir dk. 59). Yedek oyuncular ise: Jakub Szumskı, Oğuzhan Çapar, Engin Can Aksoy, Alparslan Demir. Teknik direktör: İlker Püren.

YENİ MALATYASPOR KADROSU

Yeni Malatyaspor ise şu oyunculardan oluştu: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Furkan Söyler (Metehan Ünal dk. 90+1), Enes Nas, Enes Savucu (Osman Katipoğlu dk. 89), Muhammet Emir Ulusoy, Halil İbrahim Atcı (Kürşat Yılmaz Selamoğlu dk. 90+1), Emirhan Bayrakdar, Murat Şamil Güler (Ömer Çağrı Ataş dk. 89), Umut Taniş (Eray Şişman dk. 83). Yedekler: Çınar Yıldızlı, Talha Garip, Eymen Avcı. Teknik direktör: Murat Uçkun.

GOLLER VE SARILAR

Maçta goller: Mendy Mamadou (dk. 12), Kakuta (dk. 42), Ömer Şişmanoğlu (dk. 45+1), Emircan Altıntaş (dk. 87) ve Emre Demir (dk. 90) tarafından atıldı. Yeni Malatyaspor’dan Emircan Bayrakdar ve Murat Şamil Güler ise sarı kart gördü.