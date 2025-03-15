Sakaryaspor Yeni Malatyaspor’u Farklı Geçti

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Yeni Malatyaspor’u 5-0’lık skorla mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri de değerlendirmelerde bulundu. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, “Müsabakaya baktığımızda geçmiş maçlardaki tecrübesizliğimiz, saha içerisinde pozisyon almadaki sıkıntılarımız ve maça konsantre olamamamız, maçın ilk 15 dakikasında erken gol yememiz, kırılgan bir takım olmamız 15. dakikadan sonra 42-43′. dakikaya kadar takımın oyunu dengelemesi, arkasından yine aynı şekilde ikinci ve üçüncü golleri yiyip devre arasına gitmemiz ikinci yarıya başlamış ve maçın son bölümünde yine aynı hatalardan kaynaklanan dört ve beşinci golleri yememiz şuna olayı getiriyor; saha içerisindeki arkadaşlarımızın genç olması. Her hafta aynı skorlara yakın skorlarla mağlup olmamız kendilerini saha içerisinde bazı psikolojik baskı altında işletmelerinden dolayı yine buradan da 5-0’lık bir sonuçla ayrılıyoruz. Ama çocukların saha içerisinde, oyunu çirkinleştirmeden iyi niyetiyle mücadele etmeleri her hafta bir tık üstüne koymaları bizi skordan daha çok sevindiren bir olay. Skor üzücü ama skordan daha çok bizim düşündüğümüz çocukların mesafe kat etmesi. Ligin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bu şekilde de devam edeceğiz. Bundan sonra da yapacak bir şey yok zaten” ifadelerini kullandı.

PSİKOLOJİK ZORLUKLARA RAĞMEN KAZANDIK

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise maçı değerlendirirken, “Psikolojik olarak gerçekten zor bir müsabakaya çıktık diyebilirim. Bu işin zorluğu belki rakibimizin gücünden kaynaklanmıyor ama rakibin içinde bulunduğu durum, yaşadıkları travmatik bir takım hadiseler derken onların da morali bozuk. Üstüne çok fazla gitsen farklı skorlar ortaya çıkabiliyor, rakip çok fazla üzülebiliyor. İşi çok ciddiye almazsan bu futbol her zaman dikkatli olman gereken bir durum. Neticede kazandık. Birlikte oynama alışkanlığını artırdığımız bir maç oldu. Görmediğimiz oyuncuları dahil ettik, onların performansını tekrar değerlendirdik. Yani her şeyiyle pozitif bir müsabakaydı diyebiliriz” şeklinde konuştu.

MARMARA DERBİSİ HEYECANI

Ligin 31. haftasında Kocaelispor ile oynanacak Marmara Derbisi hakkında da açıklamalar yapan Püren, “Bana göre Süper Lig de dahil Türkiye’nin sayılı müsabakalarından bir tanesi olacağına eminim. Oyuncuları çok fazla bu anlamda motive etmemize gerek kalmayacak. Zaten ezeli rekabet sürüyor. Sadece temennimiz dostluk içerisinde olay çıkmadan hak edenin kazandığı bir müsabakanın olacağına inanıyoruz. Tabii ki düşüncemiz buradan her zaman oraya kazanmak için giden bir Sakaryaspor var ve biz de bu geleneği devam ettireceğiz” dedi.

– SAKARYA