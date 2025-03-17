Sakinşehir Seferihisar Play-Off’un Eşiğinde

SUPER AMATÖR LİG’DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Süper Amatör Lig’de yer alan Sakinşehir Seferihisar Spor Kulübü, play-off’lara çıkmak için bir adım daha attı. Ligde lider konumda bulunan Gaziemir Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşan Sakinşehir Seferihisar, maça kötü bir başlangıç yapsa da ikinci yarıda Serkan Banazlı ve Ferhat Gülbağ’ın golleriyle öne geçti.

Maçın son bölümlerinde her iki takım da kırmızı kart gördü, fakat maçın skoru değişmedi. Sakinşehir Seferihisar, Gaziemir Gençlik’i 2-1 mağlup ederek play-off’lara bir adım daha yaklaşmış oldu. 23 Mart Pazar günü yapılacak şampiyonluk maçı ise Yeşilyurt Spor Kulübü ile gerçekleştirilecek ve bu maçın sonucu belirleyici olacak.

Sakinşehir Seferihisar Spor Kulübü, tüm Seferihisar halkını şampiyonluk maçına davet ederek, destek olmaya çağırdı.