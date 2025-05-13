Sakıp Sabancı Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

ÖDÜL TÖRENİ HEM KATILIMCILAR HEM DE İÇERİK AÇISINDAN RENKLİYDİ

Sabancı Vakfı’nın Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile düzenlediği Sakıp Sabancı Spor Ödülleri, her zamanki gibi ödül sahiplerini bir araya getirdi. “Sporda Oyunu Değiştirenler” teması altında Sabancı Müzesi’nde gerçekleşen ödül törenine, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmış sporcular Umut Ünlü, İbrahim Bölükbaşı, Mahmut Bozteke, Öznur Cüre Girdi ve Türkiye Kadın Milli Golbol Takımı gibi önemli isimler katıldı.

SPORUN ÖNEMİ VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

Törenin başlangıcında konuşan Nevgül Bilsel Safkan, 1994 yılından bu yana sürdükleri organizasyonlar sayesinde sporcuların elde ettikleri başarıların yanı sıra sınır tanımayan kararlılıklarını da ödüllendirdiklerini söyledi. Safkan, “Başarının sadece bir sonuç değil, çoğu zaman vazgeçmeden, yılmadan, tüm engelleri ezip geçenlerin hikayesi olduğunu biliyoruz. Dünyada engelli bireylerin yalnızca yüzde 1’i düzenli olarak spor yapabiliyor. Oysa sporla tanışan bireylerde yaşam memnuniyeti yüzde 40’a yakın artıyor. UNESCO’nun 2023 yılında yayınladığı raporun sonuçları da bu çağrının neden hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu nedenle Sakıp Sabancı Spor Ödülleri yalnızca madalyaların değil; fırsat eşitliğinin, katılımın ve potansiyeli ortaya koymanın sembolüdür.” dedi.

MURAT AKSU’NUN PARİS 2024 VURGUSU

Sakıp Sabancı Spor Ödülleri’nin sporcuların azim dolu hikayelerine ışık tuttuğuna dikkat çeken Safkan, daha fazla engelli bireyin sporla tanışmasının yaşam memnuniyetlerini artıracağını vurguladı. Murat Aksu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nın yalnızca sportif değil, zihinsel bir eşik olduğunu belirterek, “2024 yılında Paris’e tarihimizde ilk kez 15 branşta 94 sporcu ile gittik ve toplam 28 madalya ile döndük. Bu madalyalar tesadüf değil, büyük bir dönüşümün göstergesi. Sakıp Sabancı Spor Ödülleri gibi kıymetli platformlar yalnızca başarıyı değil; ilhamı, görünürlüğü ve toplumsal farkındalığı da büyütüyor. Türkiye paralimpik hareketi büyüyor, güçleniyor, görünür hale geliyor. Los Angeles 2028’e giden bu yolda her adımda daha da kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

BAŞARI VE İLHAM PAYLAŞILIYOR

Törende söz alan Öznur Cüre Girdi, başarılarını çevresiyle paylaştığını anlatarak, “Başarı paylaştıkça kıymeti artan bir şey. Benim hayatım, birçok sporcu gibi hep mücadelelerle geçti, geçmeye de devam ediyor. Benim en güçlü dayanağım sporun iyileştirici gücü oldu. Önce dünya ve Avrupa şampiyonlukları, sonrasında Paris’te düzenlenen Paralimpik Oyunları’nda altın madalyanın sahibi oldum. Ne mutlu bana ki aynı yarışmada dünya ve Paralimpik Oyunları rekorlarının da yeni sahibi oldum. Hayallerimi tek tek gerçekleştirdim. Tabii ki daha çok hayalim var.” değerlendirmesinde bulundu.

Murat Aksu ve Nevgül Bilsel Safkan, paralimpik sporculara 240 Cumhuriyet altını ödül verdikleri tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.