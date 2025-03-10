Şakir Paşa Ailesi 10. Bölüm Fragmanı

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Şakir Paşa Ailesi dizisinin 10. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve dizinin fragmanına erişim yolları, merak içerisinde bekleniyor. Yayınlanan fragmanda, aile içindeki karmaşık ilişkiler ve sürpriz olaylar göz önüne çıkıyor. Rozali’nin varlığı, Şakir Paşa’nın huzursuzluğunu artırırken, İsmet Hanım ile diğer köşk sakinlerinin gerginliğini de tırmandırıyor. Rozali, sadece rahatsız etmekle kalmayacak, öfkesini bütün aile bireylerine yönlendirmek isteyecek.

SKANDALIN BAŞLANGICI

Cevat, Sümbül’ün karıştırdığı olayların gerçek yüzünü sonunda görmeye başlıyor. Ancak bu durum, yalnızca yeni bir skandalın başlangıcını oluşturuyor. Devam eden savaş, köşkün içindeki koşulları her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Ailenin, çalışanlarına ya da maddi sıkıntılarına karşı bir çözüm bulabilme durumu ise henüz muammada kalıyor. Köşkün içindeki çatışmalar ve gizli sırlar, geri dönüşü olmayan bir aşamaya doğru ilerliyor. Köşke iletilen bir haber, her şeyi köklü bir şekilde değiştirme potansiyeline sahip.

HİKAYE NASIL BAŞLIYOR

Dizinin hikayesi, 1912 yılında başlıyor ve dönemin ötesinde bir hayat süren Şakir Paşa ailesinin entrikalarla dolu yaşamını ele alıyor. Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, İtalyan eşiyle birlikte dönüş yaptığı Büyükada’daki aile evine döndüğünde, herkesin hayatında önemli bir değişim yaşanıyor. Bu değişim, yalnızca o zamanı etkilemekle kalmayıp, modern sanatın öncülerinden prenses Fahrelnissa Zeid ile ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi başarılı isimlerin ortaya çıkmasına yol açıyor.

Şakir Paşa Ailesi 10. bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ.