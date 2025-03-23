Şakir Paşa Ailesi 10. Bölüm Now TV Canlı İzle

DİZİ HİKAYESİ VE TEMASI

Entrika ve gizemlerle dolu olan Şakir Paşa ailesinin yaşamı ve ilişkilerini gözler önüne serecek dizi, 11012’de başlıyor. Osmanlı döneminin önde gelen bir paşa ailesini konu alan bu yapımda, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin öncüsü Fahrünnisa Zeid, Türkiye’nin ilk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi önemli şahsiyetlerin hayatlarına dair anekdotlar da yer alıyor.

DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI

Cevat Şakir Kabaağaçlı, Bodrum’u tanınan bir yer haline getiren Halikarnas Balıkçısı unvanıyla tanınırken, İtalyan eşiyle Büyükada’daki aile evine dönmesi, ailenin hayatında köklü değişimlere yol açıyor. Bu dönüşüm, yalnızca dönemi etkilemekle kalmayacak; aynı zamanda modern resmin ustası olan prenses Fahrelnissa Zeid ve diğer başarılı sanatçıların da ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır.

İLİŞKİLERDEKİ GERİLİM

Rozali’nin beklenmeyen ziyareti köşkte büyük yankılara neden oluyor. Aniesi, Cevat’ı İstanbul’a taşınmaktan vazgeçirmeye çalışarak köşkte kalma kararı alıyor ve bu durum yeni bir çatışmanın fitilini ateşliyor. Aniesi’nin bu kararı, İsmet, Sara ve Hakkiye’yi harekete geçiriyor. Üçü de Aniesi’yi köşkten göndermek için her yolu denemeye kararlı görünüyor. Aile, yeni bir döneme adım atmış olsa da gerçekte bu huzur, fırtına öncesi bir sessizlik mi?

KARAKTERLER VE CANLI İZLEME SEÇENEĞİ

Dizideki karakterler arasında İsmet (Vahide Perçin), Şakir Paşa (Fırat Tanış), Cevat Şakir (Cem Yiğit Üzümoğlu), Sara (Devrim Yakut), Aniesi (Denise Capezza), Ayşe (Nilsu Berfin Aktaş), Sümbül (Helin Kandemir) ve Hakkiye (Yağmur Başkurt) yer alıyor. Şakir Paşa Ailesi dizisini NOW TV platformlarından canlı olarak izleme imkanı mevcut.