Şakir Paşa Ailesi 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ HAKKINDA

Osmanlı Devleti’nin son dönemine ışık tutan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi, aile içindeki sırlar ve toplumsal değişimlerin ilginç bir bileşimini sunuyor. Dizinin 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler, fragmanları NOW TV platformlarından takip edebilir.

HİKAYE NELERİ ANLATIYOR?

Dizinin hikayesi 1912’de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın İtalyan eşiyle birlikte Büyükada’daki ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatında büyük değişikliklere yol açıyor. Bu dönüşüm, sadece o dönemi etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda aileden pek çok başarılı ismin çıkmasına zemin hazırlıyor. Modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimler, bu dönemde aileden çıkıyor.

GELİŞMELER VE ÇATIŞMALAR

Dizide Rozali’nin beklenmedik ziyareti köşkte büyük yankı uyandırıyor. Aniesi, Cevat’ı İstanbul’a taşınmaktan vazgeçirmeyi başarıyor, bu da köşkte kalma kararıyla birlikte büyük bir çatışmanın başlangıcını oluşturuyor. Aniesi’nin bu kararı, İsmet, Sara ve Hakkiye’yi harekete geçirerek, onu köşkten göndermek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya itiyor. Aile, satılan otel ile maddi sıkıntılarını geride bıraktığını düşünse de, bu durum aslında fırtına öncesi bir sessizlik olarak görünmektedir.