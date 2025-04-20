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Şakir Paşa Ailesi Dizisi Erken Final

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ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNDEKİ SIKINTILAR

Yayımlandığı ilk bölümden itibaren çeşitli sorunlar yaşayan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi için önemli bir karar alındı. Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Meryem Uzerli ve Devrim Yakut gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiren dizi, sürekli gelişen olaylarıyla dikkat çekiyor.

SETTE YAŞANAN TRAJEDİ

Son günlerde dizinin setinde bir yangın çıkması ve bu olayın sonucunda bir set çalışanının hayatını kaybetmesi, herkesi üzüntüye boğdu. Pazar günleri yayımlanan yapım, MedYapım imzasıyla ekrana geliyor. Yangın sonrası yapım amiri Serkan Sükyan’ın kalp krizi geçirmesi ve vefatı, dizi çevrelerinde derin bir şok etkisi yarattı.

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