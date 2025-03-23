Şakir Paşa Ailesi Dizisi İzleyiciyle Buluştu

ŞAKİR PAŞA AİLESİ’NDEN BEKLENMEYEN ZİYARET

Now ekranlarında yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi, izleyicilerden olumlu geri dönüş almayı başardı. Son bölümde Rozali’nin köşke beklenmedik ziyareti büyük yankı uyandırdı. Aniesi için mücadele yeni başlarken, Cevat’ı İstanbul’dan vazgeçirmeyi başaran Aniesi, köşkte kalma kararıyla büyük bir çatışmanın fitilini ateşledi. Bu karar, İsmet, Sara ve Hakkiye’yi harekete geçirerek Aniesi’yi köşkten göndermek için çabalara başlamalarına neden oldu.

AİLEDEKİ ÇATIŞMALAR DERİNLEŞİYOR

Aile, satılan otelin ardından maddi sıkıntılarından kurtulmuş gibi görünse de bu durum, fırtına öncesi bir sessizlik olabiliyor. Rozali’nin varlığı Şakir Paşa’yı huzursuz etmeye başlarken, köşkteki gerginliği de artırıyor. Rozali, aile üyelerinin hayatını zorlaştırmakla kalmayıp öfkesini de onlara yönlendirmeyi istiyor. Cevat, Sümbül’ün karıştığı olayların farkına varmaya başlıyor fakat bu, yeni bir skandalın habercisi olabiliyor.

KÖŞKTEKİ SIRLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Devam eden çatışmalar köşkteki yaşamı gergin bir hale getirirken, ailenin çalışanları ve maddi durumları için hala bir çözüm bulamamaları dikkat çekiyor. Köşkün içindeki hesaplaşmalar ve saklanan sırlar, geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerliyor. Ancak köşke gelen yeni bir haber, her şeyin seyrini tamamen değiştirme potansiyeline sahip. “Şakir Paşa Ailesi” bölümlerini NOW platformlarından izleme imkanı bulunuyor.