“Şakir Paşa Ailesi Final Yaptı.”

ŞAKİR PAŞA AİLESİ FİNAL YAPIYOR

Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden biri olan ‘Şakir Paşa Ailesi’, uzun bir süredir gündemde kalıyor. Ancak dizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu’nun yaptığı açıklama, projenin sona ereceğini duyurdu. Üzümoğlu, “Ne yazık ki böyle sonuçlandı. Yangınlar atlatılır. Ama bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi” sözleriyle finali resmileştirdi.

SEZON FİNALİ BEKLENİYORDU

Bir bölüm erken sezon finali yapacağı beklenen dizinin, 15. bölümde ara vermesi planlanmıştı. Fakat fanların sezon finali beklentisi, başrol oyuncusunun verdiği final haberi ile yerini hayal kırıklığına bıraktı. Üzümoğlu, T24’e yaptığı açıklamada dizinin başından beri büyük umutlarla başladığını ancak şanssızlıklar yaşadığını dile getirdi.

DİZİNİN HİKAYESİ VE KAYIPLAR

Cem Yiğit Üzümoğlu, “Müthiş insanlarla müthiş bir hikaye anlatıyorduk” diyerek proje için duyduğu heyecanı paylaştı. Kendisi gibi usta isimlerle çalışmanın kendisi için değerli olduğunu belirten Üzümoğlu, gerçek bir hikaye anlattıklarına dikkat çekti. Dizi, bir imparatorluğun sona erdiği ve bir cumhuriyetin doğduğu coğrafyada önemli kadın sanatçıların hikayesini ele alıyordu. Ancak geçtiğimiz ay yaşanan bir trajedi, dizinin sonlanmasına yol açtı; yapım amiri Serkan Sükyan, sette çıkan bir yangında hayatını kaybetmişti.