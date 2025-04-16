“Şakir Paşa Ailesi’Nde Yangın Oldu!”

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut’un başı çektiği “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi yayınlandığı andan itibaren büyük bir ilgiyle izlendi. Her bir sahnesi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başaran dizinin setinde, Büyükada’nın Nizam Mahallesi’nde bulunan tarihi konağında yangın meydana geldi.

YANGININ SEBEBİ VE SONUÇLARI

İlk belirlemelere göre, yangın üst kattaki bir odada başlamış. Çevrede bulunan vatandaşlar duruma müdahale etmeye çalıştığı halde, itfaiyenin haberinin gecikmesi yangının büyümesine neden oldu. Yangını söndürmeye çalışan yapım amiri, dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdi. ‘Taki’ lakaplı set amiri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SET EKİBİ ŞOKTA

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdği bilgilere göre, bu beklenmedik olay, tüm set ekibini derinden sarstı. Olayın ardından set paydos edildi ve oyuncular evlerine gönderildi. Ekibe yapılan bilgilendirmede, “Ekip Arkadaşımız Yapım Amirimiz ‘Takiyi’ kaybettik. Başımız sağ olsun. Cenaze ile alakalı bilgilendirme yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ YANGIN OLAYI

Set içerisinde daha önce de yangın meydana gelmişti, bu yangın sonucunda ise Kartal’daki platoya kurulan köşk tamamen kül olmuştu.