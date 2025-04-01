Şakir Paşa Ailesi’nden Sürpriz Açıklamalar

Usta isimlerin yer aldığı “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar”, her pazar günü izleyiciyle bir araya geliyor. Dizide entrika ve sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamı ile ilişkileri gözler önüne seriliyor. Oyuncular, tv100’ün sevilen sunucusu Cansu Canan Özgen’in moderatörlüğünde “Bayram Sohbeti” programına konuk oldu ve izleyicilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

İLK KONUK: FIRAT TANIŞ

Cansu Canan Özgen’in ilk konuğu Fırat Tanış oldu. Fırat Tanış, “Her gün bu sete geldiğimizde bu atmosfer, bu kostümler son derece büyüleyici. Sizi ister istemez o dönemin atmosferinin içine sokuyor” diyor. Şakir Paşa karakteriyle ilgili olarak “Şakir Paşa çok otoriter gibi gözüküyor ama ailesine çok düşkün. Çocuklarına çok düşkün, okumuş ve entelektüel. Kızına düşkünlüğü vardır” açıklamasını yapıyor. Ayrıca, “Sette herkes çok eğleniyor. Çok uyumlu bir ekip var” ifadesini de ekliyor.

ESKİ OSMANLI DÖNEMİ

Fırat Tanış, Osmanlı dönemine dair şunları dile getiriyor: “Resmi kaynaklara daha sadık, bence daha sahici bir Osmanlı görüyoruz. Burada görüyorsunuz herkesin yatırımları Avrupa’ya. Balkanlar’da yaşananların Osmanlı’da ne büyük bir zemin kaymasına yol açtığını görüyoruz.” Karakterin gerçekliğine dair de “Bu gerçek değil, ben Şakir Paşa değilim. Fırat Tanış ile Şakir Paşa’nın hiçbir alakası yok” sözleriyle belirtiyor. Aile kavramının önemine değinen Tanış, “Bayram ailedir benim için. Bir araya geldiğimiz zamanlardır” diyor.

DENİSE CAPEZZANIN KARAKTERİ

Cansu Canan Özgen’in diğer konukları arasında Denise Capezza ve Onur Durmaz da yer aldı. Denise Capezza, canlandırdığı karakterin “vahşi” olduğunu söylerken, “Bu diziye masum bir karakter gibi girdi. Baya farklı bir karaktere dönüştü, bu beni çok zorladı” diyor. Onur Durmaz, kleptomani üzerine araştırmalar yaptığını ve “Herhangi bir kleptomanla tanışmadım ya da tanıştım, farkında değilim” ifadesini kullanıyor.

KÜLTÜREL BENZERLİKLER

Denise Capezza, Türk kültürüyle Napoli kültürü arasında benzerlikler olduğunu belirtiyor: “Türklerle aslında çok benzer taraflarımız var. Akdeniz kültürü, benettiğim Napoli’yi İstanbul’un küçük versiyonu gibi görüyorum.” Son olarak ünlü oyuncu Devrim Yakut, karakteriyle ilgili olarak, “Soylu bir aileden gelen eğitim görmüş bir kadını da ona eklediğimizde daha güçlü daha dominant” ifadesini kullanıyor. Yakut, bağımsız tiyatroların gençlere daha fazla destek vermesi gerektiğini düşünmektedir.