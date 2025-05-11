Şakir Paşa Ailesi Sırlar Ve Entrikalar

ŞAKİR PAŞA DİZİSİNİN HİKAYESİ BAŞLIYOR

Entrikalar ve sırlarla dolu olan Şakir Paşa ailesinin yaşamlarıyla ilişkilerini ortaya çıkaracak dizi, bu akşam izleyiciyle buluşacak. Osmanlı İmparatorluğu’nun dikkat çekici bir paşa ailesinin üyeleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern sanatın öncüsü Fahrünnisa Zeid, Türkiye’nin ilk gravür sanatçılarından Aliye Berger ve seramik sanatının önde gelen isimlerinden Füreya Koral gibi önemli şahsiyetlerin hayatlarına dair kesitler dizide yer alacak.

DİZİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE ÖNEMİ

Dizi, 11412’de başlıyor ve Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın İtalyan eşiyle birlikte Büyükada’daki ailesinin evine dönmesini konu alıyor. Aile üyelerinin yaşamları, yaşadıkları dönemi köklü bir şekilde değiştirecek olaylara sahne olacak. Aynı zamanda, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın eşiyle dönüşü, aileden başka başarılı sanatçıların çıkmasına da zemin hazırlayacak.

EVLİLİK KARARI VE GERGİNLİKLER

Asım’ın Rozali ile evlenme kararını açıklamasıyla köşk karışacak. Evlenmeye en büyük itirazı yapan İsmet, ortamı daha da gergin hale getirecek. Köşkteki tüm kadınlar, Rozali’den kurtulmanın yollarını ararken, Cevat ise Asım’ın en büyük destekçisi olacak. Ancak onun gerçek amacı, şüphelendiği sırları gün yüzüne çıkarmak.

CAST VE İZLEME SEÇENEKLERİ

Dizinin kadrosunda İsmet karakterine Vahide Perçin, Şakir Paşa’ya Fırat Tanış, Cevat Şakir’e Cem Yiğit Üzümoğlu, Sara karakterine Devrim Yakut, Aniesi’ne Denise Capezza, Ayşe’ye Nilsu Berfin Aktaş ve Sümbül’e Helin Kandemir, Hakkiye’ye ise Yağmur Başkurt hayat veriyor. Şakir Paşa Ailesi dizisini NOW TV platformlarından canlı izlemek mümkün.