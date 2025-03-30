ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ YAYINLANMADI

Now TV’nin popüler dizisi Şakir Paşa Ailesi, 30 Mart Pazar günü yayın akışında yer almaması üzerine izleyiciler sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında araştırmalara başladı. “Şakir Paşa Ailesi bu hafta neden yok?”, “Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” gibi sorular gündeme gelirken, dizinin geleceği merak ediliyor. Peki, NOW TV Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü bu hafta yayınlanıyor mu? Şakir Paşa Ailesi ne zaman ekranlara gelecek? İşte, dizinin mevcut durumu ve gelecek bölümüyle ilgili son gelişmeler.

DİZİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Now TV’den yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, 30 Mart 2025 Pazar akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Bu durumun nedeni, Ramazan Bayramı’nın 1. gününe denk gelmesi olarak açıklandı. Dizinin merakla beklenen 12. bölümü, 6 Nisan 2025 Pazar akşamı saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak. Dizinin bu hafta yayınlanan tekrar bölümünde ise, önümüzdeki bölümde yaşanacak aile sırları ve şaşırtıcı gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

NOW TV 30 Mart Pazar günü Şakir Paşa Ailesi yayın akışında bulunmadı. Bununla birlikte, dizinin 12. bölümüne ait fragman NOW TV’nin resmi YouTube kanalında yayımlandı. Fragmanda, Şakir Paşa ailesinin iç yüzünü ortaya çıkaracak büyük sürprizlerin izleyicileri beklediği görülüyor.