Şakir Şengül’ün Cansız Bedeni Bulundu

ARKADAŞLARI HABER ALAMAYINCA POLİSE HABER VERDİ

Camiorta Mahallesi’nde yalnız yaşayan 38 yaşındaki Şakir Şengül’den uzun süre haber alamayan arkadaşları, endişelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla evin kapısını açarak içeri girdi.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Ekipler, Şengül’ü evde yerde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Şengül’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Daha sonra cansız bedeni, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi. Şengül’ün ölümü ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.