Sakızgediği Köyü Bayramlaşma Geleneği Sürüyor

TRADİSYONEL BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

Osmaniye’nin Sakızgediği köyünde, her yıl geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni bu yıl da köy mezarlığında gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı vesilesiyle düzenlenen bu 32 yıllık etkinlik, köy halkını bir araya getirerek birlikteliği pekiştirdi. Bayramlaşma sırasında, Ramazan ayı boyunca köy sakinlerinin indirip okuduğu hatimlerin toplu duası yapıldı.

MEZARLIKTA DUA VE BAYRAMLAŞMA

Köy mezarlığında gerçekleştirilen duaların ardından, mezar ziyaretleri ile bayramlaşma süreci devam etti. Bu yıl toplam 337 Hatm-i Şerif okunduğunu aktaran Mahmut Deveci, “1994 yılında başladı, 32 yıldır devam ediyor, bu yıl 337 Hatm-i Şerif okundu toplu duasını yaptık, Allah kabul eylesin” şeklinde konuştu.

GELENEĞİ SÜRDÜRMEK

Yıllardır bu geleneğin devam ettiğini vurgulayan köy muhtarı Mahmut Deveci, mezarlıkta bayramlaşmanın süregeldiğini ve toplu ziyaretlerin önemine değindi. “Yaklaşık 1994 yılından itibaren mezarlıkta bayramlaşma ve ziyaretler toplu olarak devam ettirilmektedir. Burada temel amaç, uzaktaki köylülerimizin il dışından gelmelerini sağlamak. Yaklaşık 32 yıldır küçüklerle büyüklerin kaynaşması ve bayramlaşma geleneğimiz devam ediyor. Birbirini tanımayan birçok insan burada bir araya geliyor, bayramlar buna vesile oluyor” dedi.