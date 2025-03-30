Sakura Güzelliği Tokyo’da Görsel Şölen Sunuyor

SAKURALARLA DOLU BİR GÜN

TOKYO – Japonya’nın başkenti Tokyo’da açan Sakuralar (Kiraz çiçekleri), hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti. Tarihi Asakusa semtinde yer alan Sumida parkında, Sakuraları görmek isteyenlerle dolup taştı. Ziyaretçiler, bu görsel şöleni fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirerek, baharın ve Japon kültürünün bu önemli simgesinin tadını çıkardı.

YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERİN AKINI

Japonya’da baharın gelmesini sembolize eden Sakuralar, bu yıl da etkileyici görüntüler sundu. Sumida parkı, her yıl olduğu gibi, kiraz çiçeklerini görmek isteyen kalabalık ziyaretçilere ev sahipliği yaptı. Bazı ziyaretçiler, ağaçların altında piknik yaparak güzel havanın keyfini çıkarırken, bazıları da Sakuralar ile birlikte anılarını fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Kanada’dan gelen turist Dave Muray, “Harika bir gün. Kiraz çiçeklerini çok beğendik. Sakuraları görmek için kesinlikle bu mevsimde tekrar geleceğiz” şeklinde ifade etti. Ayrıca, “Oldukça kalabalık. Yakındaki Sensoji Tapınağı ve bu bölgede çok fazla turist var” ifadesini de ekledi.

GÖRSEL ŞÖLENİN KEYFİ

Arkadaşıyla Asakusa semtine gelen Japon vatandaşı Hana Kimura, “Kimono giyerek fotoğraf çektirmek istedim. Aynı zamanda Sakuraları görmek için geldim. Bunların ikisini de kolaylıkla yapabileceğim bir yer olduğu için Sumida parkını tercih ettim. Kiraz çiçekleri gerçekten de çok güzel gözüküyor” diye belirtti. Sumida parkına ilk kez geldiğini söyleyen Ari Yamazaki, “Yakın olduğu için arkadaşlarımla birlikte piknik yapmaya buraya geldik. Sakuralar çok güzel, birkaç güne daha da güzel olacaktır” şeklinde konuştu.