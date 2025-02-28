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Salahaddin’de Türkçe Resmi Dil Oldu

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KARARIN TEMELİ ANAYASA

Salahaddin İl Meclisi Üyesi Atıf en-Neccar, verilen kararın Irak Anayasası’nın 4. maddesine dayandığını belirtiyor. “Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde Türkçe artık resmi dil. Devlet kurumlarında kullanılacak” diyor. Neccar, bu hakkın uzun süredir uygulanmadığını, ancak şimdi resmi bir gerçeklik kazandığını vurguluyor. Vilayetin ikinci en büyük etnik grubu olan Türkmenler, bu sayede resmi alanda daha güçlü bir temsil fırsatı elde ediyor.

TÜRKMENLERİN DUYGULARI

Tuzhurmatu’da yaşayan Türkmen Ahmet Abbas, duygularını şu sözlerle ifade ediyor: “Resmi kurumlarda Türkçeyi görmek bizim için büyük bir anlam taşıyor. Bu, kimliğimizin tanınması yolunda önemli bir adım.” Türkmen aktivist Türkeş Muhammet Tuzlu, “Türkçe eğitim okulları açılmıştı, şimdi resmi yazışmalarda da dilimiz var. Bu, anayasal hakkımızın bir zaferi” diye ekliyor. Yaklaşık 16 yıl önce gündeme gelen ancak siyasi engellere takılan bu talep, sonunda gerçek oluyor.

GELECEK İÇİN UMUTLAR

Türkmenler, bu kararın bir başlangıç olmasını umuyor. Sadece Salahaddin ile sınırlı kalmayıp, Irak genelinde Türkmen nüfusunun yoğun olduğu tüm bölgelerde Türkçenin de resmi olarak tanınmasını talep ediyorlar. Eğitim, kamu hizmetleri ve medya gibi alanlarda Türkçeye daha fazla yer açılması gerektiğini belirtiyorlar. Bu gelişme, Türkmenler için yeni bir dönemin habercisi olma potansiyeli taşıyor.

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