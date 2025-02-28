Salahaddin’de Türkçe Resmi Dil Oldu

HUKUKSAL TEMELİ VE RESMİ DİL OLARAK KABULÜ

Salahaddin İl Meclisi Üyesi Atıf en-Neccar, alınan kararın Irak Anayasası’nın 4. maddesine dayandığını ifade ediyor ve “Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde Türkçe artık resmi dil. Devlet kurumlarında kullanılacak” diyor. Neccar, bu hakkın uzun süredir hayata geçirilemediğini, fakat şimdi artık resmi bir gerçeklik kazandığını vurguluyor. Böylece, vilayetin en büyük ikinci etnik grubu olan Türkmenler, resmi alanda daha güçlü bir temsili elde ediyor.

DÜŞÜNCELER VE DUYGULAR

Tuzhurmatu’da yaşayan Türkmen Ahmet Abbas, bu gelişmeyi değerlendirerek, “Resmi kurumlarda Türkçeyi görmek bizim için büyük bir anlam taşıyor. Bu, kimliğimizin tanınması yolunda önemli bir adım” diyor. Türkmen aktivist Türkeş Muhammet Tuzlu ise, “Türkçe eğitim okulları açılmıştı, şimdi resmi yazışmalarda da dilimiz var. Bu, anayasal hakkımızın bir zaferi” ifadeleriyle bu durumu destekliyor. Yaklaşık 16 yıl önce gündeme gelen, ancak siyasi engellerle karşılaşan bu talep, nihayetinde gerçeğe dönüştü.

GELECEK BEKLENTİLERİ VE TALEPLER

Türkmenler, alınan kararın sadece Salahaddin ile sınırlı kalmamasını, Irak genelinde Türkmen nüfusunun yoğun olduğu tüm bölgelerde Türkçenin resmi olarak kabul edilmesini umuyor. Eğitim, kamu hizmetleri ve medya gibi alanlarda Türkçeye daha fazla yer açılması yönünde talepler artış gösteriyor. Bu gelişmenin, Türkmenler için yeni bir dönemin başlangıcı olup olmayacağı merak ediliyor.