Salda Gölü Bilim Merkezi kuruluyor

Burdur’da bulunan ve NASA’nın Mars’a benzettiği Salda Gölü’nü bilim merkezi kuruluyor.

Burdur’da yer alan Salda Gölü, Mars’ın Jezero Krateri’ndeki eski bir göle benzemesi nedeniyle NASA’nın (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı) dikkatini çekmişti. AA’nın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, gölde yürütülen ‘Mikrobiyal Ekoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırmaları’ ile NASA çalışmalarına da destek verecek Salda Gölü Bilim Merkezi Projesi’ni hazırladı.

Araştırmacıların hızlı sonuç elde etmelerini sağlamak ve ziyaretçileri Salda Gölü’nün bilimsel değeri konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilecek bilim merkezi, Beyaz Adalar karşılama alanına 620 metre mesafede, 3 bin 396 metrekarelik alana kurulacak. NASA’nın Salda çalışmalarına katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, Salda Gölü’nün jeolojik açıdan önemine dikkat çekerek, dünyada buna benzer alanlarda bilim merkezlerinin olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Nurgül Balcı, “Örnekleri depolayacağımız, soğuk zincirleri kurabileceğimiz bir sistemin olması, burada çalışacak herkes için son derece önemli olacak. Bu nedenle sadece NASA ekibiyle değil, bundan sonra burada yapılacak tüm çalışmalarda herkesi kapsayacak, bağdaştıracak, sinerji oluşturacak bir merkez olmalı. Gençlerimize ulaşacak, bilimsel altyapı meydana getirecek bir ortamın yaratılması, her şeyin üzerinde önemli. Bunun yanında böyle bir merkezin kurulması jeo-turizmi de hareketlendirecek.” dedi.