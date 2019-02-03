Salda Gölü çevresi millet bahçesi oluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur’da geçen yıl 500 binin üzerinde ziyaretçi alan, çevresinde konaklama ve çevresel eksikleri bulunduğu belirtilen “Türkiye’nin Maldivleri” olarak tanınan Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde 300 bin metrekarelik bir alanda Millet Bahçesi’nin inşa edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı manifestoların ardından yaptığı Burdur ziyareti kapsamında Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nü ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, beraberinde Vali Hasan Şıldak, milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile protokol üyeleriyle beyaz kumsalıyla dikkat çeken alana geldi.

Burada bir süre incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum gazetecilere yaptığı açıklamada, kente yapılacak ikinci Millet Bahçesi projesinin göl çevresine inşa edileceğini açıkladı. Bakan Kurum, “2023 hedeflerimiz doğrultusunda şu an itibariyle korunan 78 bin kilometrekarelik özel çevre koruma bölgemiz var. Hedefimiz bunu iki kat arttırarak 133 bin kilometre kareye çıkartmaktır. Buraya geçen yıl Salda Gölü’nü ziyaret etmek için 500 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Buraya yapılacak düzenlemeler, buradaki istihdamı artıracak, burayı ve buradaki canlıları korumak adına ve gelecek nesillere korunmuş olarak aktarmak adına çok önemli bir proje gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

“SALDA GÖLÜ ÇEVRESİNE 300 BİN METREKARELİK SALDA MİLLET BAHÇESİ”

“Bu gölümüzün derinliği 185 metre ve Türkiye’de ilkler arasında yer alıyor. Burası sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da Salda Kayak Merkezi ile hem kayak turizmi hem de doğal güzellikleri bir arada göreceğimiz çok güzel bir doğa harikası. Masmavi gölleriyle, bembeyaz kumsalıyla burası dünyada eşine nadir rastlanan bir bölge. Biz burayı, çevreyi ve şehirleri korumak adına özel koruma bölgesi ilan edeceğiz. Bu ilan çerçevesinde, buradaki 300 bin metrekarelik bir alanı Salda Millet Bahçesi yapacağız. Bu da bir ilk olacak. Bu Millet Bahçesi projesi çerçevesinde yaklaşık 450’ye yakın bir otopark alanı, geliş ve gidiş yollarını daha iyi yapmak suretiyle, bu bölgeye gelen vatandaşlarımızın bungalov evler ve kafeteryalarda dinlenmesi, yürüyüş yollarında gezmesini sağlayacak çalışmayı da bu proje içinde yapmış olacağız” diye konuştu.

GÖL KORUMA ALANI GENİŞLEYECEK

Bakan Kurum yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte göl koruma alanının da genişletileceğini kaydederek, “Bu çalışmalarla birlikte 44 kilometrekare olan göl yüzeyiyle birlikte 295 kilometrekareyi korumuş olacağız. Bu karar, bu bölgedeki ve bu bölgeye dışarıdan gelecek vatandaşlarımız adına çok önemli bir karar olacak. Salda Gölü çevresini tamamen dolaşacak bir bisiklet ve yürüyüş yolu yapacağız, gelen kişiler bu millet bahçesinde gezebilecekler ve vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilecekler” dedi.

“SORUNLARI ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Halihazırdaki durumunda insanların burada konaklama sorunu ve tuvalet sorunları yaşadıklarını ifade eden Bakan Kurum, Millet Bahçesi ile bu tür durumların çözüme kavuşturulacağını ve insanların 7 gün 24 saat burada vakit geçirmelerine imkan tanınacağını söyledi.