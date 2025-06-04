Salda Gölü’nde 300 Bin Ziyaretçi Bekleniyor

SALDA GÖLÜ TURİSTLERİ BEKLİYOR

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve “Türkiye’nin Maldivler’i” olarak adlandırılan Salda Gölü, beyaz kumsalı ve berrak suyuyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yeşilova’nın büyüleyici manzaraları ile göz kamaştıran bu yer, mavi ve yeşilin uyumunu sunarak herkesi kendine hayran bırakıyor. Yaz sezonunun gelişinin yanı sıra Kurban Bayramı’nın da etkisiyle gölde hazırlıklar tamamlandı. Hem yerli hem de yabancı turistlerin gölü ziyaret etmeye başlamasıyla bu sezon oldukça yoğun geçmesi bekleniyor.

ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR

Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, gazetecilerle yaptığı konuşmada, geçen yıl Salda Gölü’nün 300 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirtti. Bu yıl ise ziyaretçi sayısının 300 binin üzerinde olacağını ifade eden Turan, “Dünyanın nazar boncuğu Salda Gölümüzde turizm sezonu başladı” diyerek bölgenin sunduğu olanakların altını çizdi. Salda Gölü, sadece turizm açısından değil, aynı zamanda spor etkinlikleri açısından da önemli bir merkez olmaya devam ediyor. Turan, bu sene Salda Gölü’nde açılan Bilim Merkezi’nin de önemine dikkat çekerek, merkezin gölle ilgili bilimsel çalışmalar yapacağını ve öğrencilere bilgi vereceğini söyledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Kurban Bayramı ve yaz döneminin gelişiyle birlikte güvenlik önlemlerinin arttığını vurgulayan Turan, göl içinde jandarma ve AFAD’a ait cankurtaran botlarının bulunduğunu kaydederek, “Bütün önlemler alındı” dedi. Cankurtaranların yanı sıra bölgedeki atlı jandarmalar ve UTV’lerin hizmet verdiğini de dile getiren Turan, yerli ve yabancı turistleri Salda Gölü’ne davet etti. Ayrıca geçen yıl başlatılan balon uçuşları da devam ediyor. “Sabahın erken saatlerinde uçmaya başlıyor ve ziyaretçilerine gökyüzünden bu eşsiz doğal güzelliği keşfetme fırsatı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

ZİYARETÇİLER GÜZELLİKLERİ KEŞFEDİYOR

Salda Gölü’ne gelerek bölgenin güzelliklerini keşfedip deneyimleyenler arasında Sakarya’dan gelen Murat Aşan, bölgenin yakından görülmesi gerektiğini belirtirken, Antalya’dan gelen ziyaretçi Elif Gevrekçi ise hobi olarak fotoğrafçılık yaptığını ve bölgeye hayran kaldığını dile getiriyor. Tüm bunlar, Salda Gölü’nün hem doğal güzellikleri hem de sunmuş olduğu farklı deneyimlerle dolu bir yaz sezonunu karşılamaya hazır olduğunu gösteriyor.