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“Salda Gölü’nde Su Çekilmesi Devam Ediyor”

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SALDA GÖLÜ’NDEKİ KİRLİLİK HIZLA ARTMAKTA

Burdur’un Yeşilova ilçesinde yer alan ve Mars gezegenindeki toprak yapısına benzerliği ile dikkat çeken Salda Gölü, turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla ünlüdür. Ancak, yoğun insan faaliyetleri sonucunda gölde meydana gelen kirlilik, canlı organizmaların oluşturduğu beyaz adacıkların kararmaya başlamasına yol açıyor. Bu durumun yanı sıra, göldeki su seviyesinin çekilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmıştır.

SU SEVİYESİ 20 METRE ÇEKİLDİ

Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Osman Şakar, 27 Temmuz’da bazı kişiler tarafından göl kıyısında açılan bir çukuru görüntülediğini belirtti. Şakar, o dönemde gölün hemen kıyısında bulunan çukurun suyla dolu olduğunu, yapılan son gezisi sırasında ise gölün bu alandan yaklaşık 20 metre uzağa çekildiğini ifade etti. “Önceki gün çöp temizliği için göl kenarına gittim. 27 Temmuz’da çukurun içine kadar su geliyordu. Sonra bugünkü durumu görüyoruz. İki üç ayda göl, kenardan yaklaşık 20 metre uzaklaşmış, yükseklik olarak da yarım metreden daha fazla suyu çekilmiş” dedi.

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