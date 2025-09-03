Haberler

Saldırgan Gözaltına Alındı, Soruşturma Devam Ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın Çekmeköy’de bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, “Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir” şeklinde bilgi verdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada savcının vefatının tüm toplumu derinden etkilediğini belirtti. “Cumhuriyet Savcımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin gözaltına alındığını ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü adli soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.

Yangında 10 Saat Kayıp Var

Söke'deki Sazlıköy Mahallesi'nde başlayan maki yangını ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale için ekipler 10 saat süresince mücadele ediyor.
İstanbul Barosu, Sazlıdere’deki inşaatı kınadı

İstanbul Barosu'nun çevre komisyonu, Kanal İstanbul'daki inşaat artışına dikkat çekerek hukukun üstünlüğünün sağlanmasını ve doğa haklarının korunmasını talep etti.

