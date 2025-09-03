Saldırgan Gözaltına Alındı, Soruşturma Devam Ediyor

OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın Çekmeköy’de bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, “Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir” şeklinde bilgi verdi.

DERİN ÜZÜNTÜ VE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada savcının vefatının tüm toplumu derinden etkilediğini belirtti. “Cumhuriyet Savcımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin gözaltına alındığını ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü adli soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.