Saldırgan İsrail’de Üç Kişiyi Yaraladı

HAYFA’DA BÜYÜK BİR SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kentinde, dün sabah saatlerinde bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Bu saldırıda 70 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. Saldırıda, aralarında sadece 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi ağır yaralanıyor. Olay, sabah saatlerinde iş trafiğinin yoğun olduğu Hamifratz otobüs durağında gerçekleşti. Saldırgan, otobüsten indiği anda çevresindekilere rastgele bıçakla saldırmaya başladı. Görgü tanıkları, saldırganın aniden ve hiçbir uyarıda bulunmadan saldırıya geçtiğini belirtiyor.

SALDIRGANA ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine hızla müdahale eden bir güvenlik görevlisi, saldırganı ateş ederek etkisiz hale getiriyor. Polis, saldırganın İsrail vatandaşı olduğunu doğrulasa da kimliği hakkında detaylı bilgi vermedi. Saldırının hemen ardından Hamas örgütü bir açıklama yaparak eylemi “kahramanca” olarak niteliyor ve İsrail genelinde benzer saldırıların devam etmesi çağrısında bulunuyor. Bu durum, bölgedeki tansiyonun ve güvenlik endişelerinin daha da artmasına neden oluyor.

NETANYAHU’DAN SERT MESAJ

İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Her yerde hayatımızı tehdit edenlere karşı mücadeleye devam edeceğiz ve onları mutlaka yeneceğiz” ifadelerini kullanıyor. Yerel güvenlik güçleri, şehir merkezindeki kontrolleri artırırken, vatandaşlara şüpheli durumlarla karşılaştıklarında dikkatli olmaları ve yetkililere haber vermeleri çağrısında bulunuyor. Hayfa Belediye Başkanı, şehir genelinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını aktarıyor.