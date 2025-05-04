Saldırganın Görüntüleri Ortaya Çıktı

SALDIRGANIN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’da, AKM’de düzenlenen ve TBMM Başkanvekili ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in anıldığı törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun saldırıdan önceki görüntüleri gün yüzüne çıktı. 66 yaşındaki Tengioğlu’nun Beyoğlu’ndaki konakladığı otelin güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, saldırı öncesinde otelde çay içip otel görevlisiyle sohbet ettiği görünüyor.

YEMEK KARTI ALAMADIĞI İÇİN SİNİRLENDİĞİNİ BELİRTTİ

Olaydan önce çay içip sohbet eden Tengioğlu, saldırıya yönelik nedenlerini de açıkladı. İlk ifadesinde, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde tutuyordum.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, törenin olduğunu duyduktan sonra oraya gittiğini ve aslında bir saldırı niyetinin olmadığını ifade etti. Ancak gerginliği ve sinirlerine hakim olamadığını belirtti.

OLAY SONRASI YETKİLİLER TARAFINDAN DARBE ALDI VE GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan Tengioğlu, Özgür Özel’e yönelttiği saldırının ardından olay yerinde bulunanlar tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Saldırının ardından yaşanan durum, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ve toplumdaki huzurun bir kez daha tartışılmasına neden oldu. Otelin güvenlik kamerası görüntülerinin olayın analizinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.