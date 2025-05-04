Saldırı Öncesi Görüntüler Ortaya Çıktı

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaşamını yitirmesinin ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, etkinlik sonrasında bir saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, CHP Genel Başkanı’na yumrukla saldırdığı anlardan hemen sonra gözaltına alındı. Olayın detayları gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEME OTURDU

Saldırı öncesi Selçuk Tengioğlu’nun Beyoğlu’ndaki konakladığı otelin güvenlik kameralarındaki görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerde Tengioğlu’nun oteldeki bir muhabbet anında çay içerken görüldüğü dikkat çekti. Ayrıca, saldırganın güvenlik kameralarına yansıyan ifadesi de dikkat çekici.

SALDIRGANIN AÇIKLAMALARI

Tengioğlu, gözaltı işlemleri sırasında verdiği ilk ifadede, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bunun yüzünden uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önce biriktirdiğim öfkeyi taşıyordum. Taksim’deki apart otelden çıktığımda program olduğunu öğrendim. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı düşüncem yoktu ama gördüğüm anda sinirlerime hakim olamadım,” açıklamasını yaptı.