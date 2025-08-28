Saldırı Sonucu Baba-Oğul Vefat Etti

KARATAY İLÇESİNDEKİ SİLAHLI SALDIRI

Geçtiğimiz pazartesi, hurdacılık yaptığı bildirilen Mehmet Koçyiğit ile oğlu Servet Koçyiğit, Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi’nde, yaşadıkları apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmeye çalışırken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucunda Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli bölgelerinden, oğlu Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından vuruldu. Olayı gören çevre sakinleri, durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda Mehmet Koçyiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlu, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Niğde’ye götürülerek defnedildi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI VE NEDENİ

Olaya dair araştırma başlatan polis, ilk olarak saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakınlarını, Hıdır A. ve beraberindekileri gözaltına aldı. Salı günü Hıdır A., Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi’nde saklandığı bir mısır tarlasında yakalandı. Hıdır A., ifadesinde saldırıyı aralarındaki husumet sebebiyle gerçekleştirdiğini aktardı. 2021 yılında Mehmet Koçyiğit ve ailesiyle hurda alım-satım meselesi yüzünden bir kavga yaşadıklarını belirten Hıdır A., aynı yıl içerisinde husumet sebebiyle Koçyiğit’in kayınpederinin ve kayınbiraderinin, kendi oğlu Cuma A.’yı bıçakla yaraladığını anlattı. Hıdır A., oğlunun kaçarken Murat Koçyiğit’e çarpıp yaraladığını, ardından hastanede karşılaşmalarıyla birlikte silahlı bir çatışmaya giriştiklerini aktardı. Her iki tarafın birbirini yaraladığını ifade eden Hıdır A., bu yüzden davalık olduklarını kaydetti. Gözaltına alınan Hıdır A. ile birlikte 1 kadın ve 5 akrabası, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.