Saldırılar Nedeniyle Seferler İptal Edildi

İRAN’IN HAVA SAHASINI KAPATMASI VE ETKİLERİ

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların ardından İran, hava sahasını kapatmaya karar verdi. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişeleriyle birleşince bazı ülkelerde hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, yaşanan uçuş güvenliği sorunları dolayısıyla bazı seferlerini iptal ediyor.

AJET VE PEGASUS’TAN UÇUŞ İPTALLERİ

AJet, İran, Irak ve Ürdün düzenlenen tüm uçuşların 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00’a kadar iptal edildiğini duyurdu. Pegasus da benzer bir karar alarak İran seferlerinin 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerinin ise 16 Haziran 2025 tarihine kadar iptal edildiğini bildirdi.

BAKAN URALOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir.” dedi.