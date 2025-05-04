Saldırıları Kınıyorum, Geçmiş Olsun Özel

SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir açıklama yaptı. Fidan, “Bu tip saldırılar demokratik siyaset kültürümüzü hedef alan, sosyal barışı zedeleyen tehlikeli girişimlerdir. Kabul edilemez” şeklinde ifade etti.

TÖREN VE SALDIRI DETAYLARI

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Önder için sabah saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören gerçekleştirildi. Ancak törene yapılan saldırı olayları gölgesini düşürdü. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM’den çıkarken bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Yapılan araştırmalarda saldırganın daha önce çocuklarını öldürdüğü ve müebbet hapis cezası aldığı, 2020 yılında ise şartlı tahliye edildiği öğrenildi.

Özel’e yönelik bu saldırıya karşı geniş çaplı tepkiler ortaya çıktı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere pek çok siyasetçi saldırıyı kınayarak, Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı demokratik siyaset kültürüne bir saldırı olarak değerlendirdi. Fidan, “Toplumsal hayatımızda ve siyasette şiddet eylemlerine asla yer yoktur. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu tip saldırılar demokratik siyaset kültürümüzü hedef alan, sosyal barışı zedeleyen tehlikeli girişimlerdir. Kabul edilemez. Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.