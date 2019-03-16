Saldırının hedefi Türkiye mi?

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Aziz Üstel, Yeni Zelanda’da Cuma namazı kılınan iki camiye yapılan terör saldırısının hedefinin Türkiye olduğunu söyledi.

Saldırıya en sert tepkiyi Türkiye’nin verdiğine dikkat çeken Üstel, saldırıyı şu sözlerle yorumladı:

“Bu saldırının hedefi ne Suudiler ne körfez ülkeleridir. Onlar paraları ceplerine atıp köleliği kabul edeli çok oldu. Diğerleri de miskinlikten ya da güçsüzlükten kıllarını kıpırdatmıyor. Saldırının hedefi Türkiye’dir. Zaten en sert yanıt bizden geldi. Başkasının umurunda değil.”