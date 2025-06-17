Salernitana Kötü Bir Sağlık Krizi Yaşadı

SAĞLIK KRİZİ VE GIDA ZEHİRLENMESİ

İtalya Serie B küme düşme Play-out turunda Sampdoria’ya 2-0 yenilen Salernitana, maç sonrası ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya kaldı. Takım, dönüş yolculuğundayken uçakta mide bulantısı, halsizlik ve kusma şikayetleri yaşandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, bu durumun ardından 16 futbolcunun gıda zehirlenmesi geçirerek hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

KULÜP TESİSLERİNDE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI

Yaşanan zehirlenme olayı nedeniyle Salernitana’nın kulüp tesislerinde geniş çaplı dezenfekte işlemleri başlatıldı. Her türlü bulaş riskine karşı önlem olarak tesisler geçici olarak karantinaya alındı ve takımın antrenman programı süresiz olarak durduruldu. Kulüp yetkilileri, zehirlenmenin maçtan önceki öğle yemeğinde yenen pirinçten kaynaklandığını belirtti.

Salernitana kulübü, rövanş mücadelesinin öncesinde hem fiziksel hem de mental olarak hazır olamayacaklarını ifade ederek İtalya Futbol Federasyonu’na resmi olarak maçın ertelenmesi için başvurdu. Bu durum, takımın gelecek maçlarda nasıl bir performans sergileyeceği konusunda belirsizlik oluşturuyor.