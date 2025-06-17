Salernitana, Zehirlenme Nedeniyle Maç İstedi

İTALYA SERİE B’DE ŞOK GELİŞME

İtalya Serie B küme düşme Play-out turunda, Sampdoria’ya 2-0 mağlup olan Salernitana beklenmeyen bir gelişmeyle karşılaştı. Maç sonrası dönüş yolculuğu sırasında Salernitana’da ciddi bir sağlık sorunu ortaya çıktı. Kulüp, uçakta başlayan mide bulantısı, halsizlik ve kusma şikayetleri sonrası 16 futbolcunun gıda zehirlenmesi geçirerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

KULÜP TESİSLERİ KAPATILDI

Yaşanan zehirlenme vakası nedeniyle Salernitana’nın kulüp tesislerinde geniş çaplı bir dezenfekte işlemi başlatıldı. Bulaş riski göz önünde bulundurularak tesislerin geçici olarak karantinaya alındığı bildirildi. Ayrıca, takımın antrenman programı süresiz olarak durduruldu. Zehirlenmenin, maçtan önceki öğle yemeğinde yenilen pirinçten kaynaklandığı ifade edildi.

Diğer yandan, Salernitana kulübü, rövanş maçı öncesi takımın hem fiziksel hem de mental olarak hazır olamayacağını belirterek İtalya Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunarak maçın ertelenmesini talep etti.