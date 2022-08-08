Salgın alarmı! Çin yeni önlemleri açıkladı

Corona virüs salgının sıfır noktası olan Çin’de vaka sayısında yaşana artış nedeniyle yeni önlemler açıklandı.

Çin’in güneyindeki Hainan Adası’nda bulunan Sanya kentinde Covid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle kapanma tedbirleri uygulanacağının ilan edilmesinin ardından on binlerce turist kentte mahsur kaldı.

Çin’in en ünlü turistik noktalarından olan Hainan Adası’ndaki Sanya kentinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle kapanma kararı alındı. Dün uygulanmaya başlanan karardan habersiz olan on binlerce turist kentte mahsur kaldı.

Turistler, en az 1 hafta boyunca otelde kalarak her gün nükleik asit testi verecek.

Yılın en yoğun sezonunu yaşayan Sanya’da otellerde mahsur kalanlar için konaklama ücretinin yüzde 50 oranında düşürülmesi kararı alındı. Hainan Adası’ndaki diğer kentlerde de salgın tedbirleri artırıldı.

TURİSTLER OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Dün sabah, Sanya Phoenix Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak 164 uçuş iptal edilmesinin ardından binlerce turist havaalanında mahsur kaldı. Yolculardan yaklaşık 3 bini bu sabah itibarıyla belirlenen 11 otele yerleştirildi.

TÜM SEFERLER DURDURULDU

Kentteki tüm uçak ve tren seferleri iptal edilirken, toplu taşıma hizmetleri de tamamen durduruldu. Demir yoluyla kentten çıkışın önlenmesi için tren bileti satışları da iptal edildi. Kentte son 6 günde 800’ün üzerinde Covid-19 vakası tespit edildiğini belirten yetkililer, son dalgada Omicron’un alt mutasyonu BA5.1.3’e rastlandığını açıkladı.