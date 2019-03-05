Uluslararası salgın var! Aşılar başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan göç nedeniyle Avrupa’da başlayan ciddi kızamık vakalarını anlattı ve vatandaşları uyardı.

Koca, “Gelen göçmenleri de aşılıyoruz ama maalesef Türkiye yine de etkilenebiliyor. Artan kızamık vakalarının çoğu bu nedenle. Olaya sadece aşı reddi demek, insanları aşı yaptırmamaya da yönlendiriyor. Ailelere tavsiyem, çocuklarınızı mutlaka aşılatın” dedi.

Son dönemde artan aşı reddi haberlerini Hürriyet’e değerlendiren Bakan Koca şunları söyledi:

ULUSLARARASI SALGIN VAR

“Kızamıkla ilgili sorun bölgesel ve Avrupa’da son dönem giderek artıyor. Türkiye’nin de etkilendiği bir durum. Aşı reddi kavramı üzerinde fazla durularak yer yer aşının yaptırılamayacağı algısını da vermiş oluyoruz. Bu yaklaşım doğru değil. Türkiye’de görülen vaka sayısı içinde aşı reddi olanların oranı çok düşük. 2018’de Avrupa’da DSÖ’nün de açıkladığı 82 bin 560 kızamık vakası görüldü. Bizde bu kadar artış söz konusu olmadı. Özellikle göç ve benzeri birçok faktör var. Kuzey Amerika’da, Asya’da artış büyük, hatta Japonya’da geçen yıl sıfırken bu yıl 172 vaka görüldü. Biz koruyucu halk sağlığı boyutu ile bebekleri iyi aşıladığımız için bu oranda bir artış söz konusu değil. Dünyada devlet gücü ile bu kadar yaygın aşılama yapan (13 hastalığa karşı) tek ülkeyiz. Bunun dışında özellikle bölgemizde Yunanistan’da, Gürcistan’da, Ukrayna’da salgınlar var. Bu salgın bize de ulaşmasın diye Gürcistan ile protokol imzaladık. Komşumuza 100 bin doz kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı veriyoruz.

TOPLU AŞI KORKUTUYOR

Bebeklik döneminde aileler aşı konusunda hassas. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak yaptırmada sorun yok. Yüzde 96’larda. Sorun daha çok ilkokul çağında ikinci aşıyı yaptırmama noktasında. ‘O aşı nasıl olsa yapıldı, koruyuculuğu var’ diye düşünüldüğünden sorun yaşanıyor. Bir de okullarda toplu halde aşı yapılması çocukları korkutuyor. Bu nedenle daha hassas davranarak, çocukları tek tek revirlere alarak aşılama yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile de bu konuda çalışma yapacağız. Ailelerimize tavsiyem ‘Çocuklarınızı aşılatın’. Bu onları korumak için tek yol.”

HÜRRİYET