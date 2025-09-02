Salı Akşamı Ekranda Şunlar Var

TELEVİZYON AKIŞINDA YENİ YAPIMLAR

Televizyon izleyicileri için her gün farklı bir heyecan sunuyor. 2 Eylül 2025 Salı akşamı, diziler, filmler ve eğlence programlarıyla dolu bir yayın akışı ekranlara gelecek. Bu akşam hangi diziler var? 2 Eylül 2025 yayın akışı; ATV, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’in detaylı Salı akşamı yayın çizelgesiyle karşımıza çıkıyor. Salı günleri televizyon ekranlarında dikkat çekici yapımlar öne çıkıyor.

GÜÇLÜ DİZİLER EKRANA GELİYOR

ATV’de güçlü bir dram dizisi “Gözleri Karadeniz” izleyicilerle buluşacakken, Star TV’de merakla beklenen “Kral Kaybederse” izlenebilecek. TRT 1 ise farklı bir konseptle dikkat çeken “Geleceğin Savaşı” dizisini yayınlayacak. Bunun yanı sıra Show TV’de eğlenceli skeç programı “Güldür Güldür Show”, TV8’de ise rekabetin tavan yaptığı “MasterChef Türkiye” programı ekrana gelecek.

KANAL AKIŞLARI DETAYLI

– ATV: 20.00’de “Gözleri Karadeniz” yeni bölümüyle izleyicinin karşısında.

– Kanal D: 20.00’de Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından “İnek Şaban” yayınlanacak.

– NOW TV (FOX TV): 20.00’de bol kahkahalı film “Çakallarla Dans 6” izlenebilecek.

– Show TV: 20.00’de kahkaha dolu “Güldür Güldür Show” akşamın eğlencesi olacak.

– Star TV: 20.00’de dram türündeki “Kral Kaybederse” izleyicileri etkilemeye hazırlanıyor.

– TRT 1: 20.00’de “Geleceğin Savaşı” dizisi geleceğe ışık tutacak.

– TV8: 20.00’de rekabetiyle gündemden düşmeyen “MasterChef Türkiye” ekrana gelecek.

Salı günleri ekranlarda hem dram hem de komedi yapımları öne çıkıyor. Burada özellikle ATV’nin “Gözleri Karadeniz” ve Star TV’nin “Kral Kaybederse” dizileri vazgeçilmezler arasında. TRT 1’in “Geleceğin Savaşı” dizisi ise dikkat çekici kurgusuyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Bunun yanı sıra Show TV’nin eğlence programı “Güldür Güldür Show” ve TV8’in yemek yarışması “MasterChef Türkiye” de akşamı renklendiriyor.

DAHA FAZLA SEÇENEK SUNULUYOR

2 Eylül 2025 Salı akşamı ekranlarda en dikkat çeken diziler şunlar olacak:

– ATV – Gözleri Karadeniz

– Star TV – Kral Kaybederse

– TRT 1 – Geleceğin Savaşı

Bunların dışında eğlence programları ve sinema seçimleriyle televizyon kanalları izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor.