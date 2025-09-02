Haberler

Salı Akşamı Kanal D’de Dizi Yok

TV YAYIN AKIŞI

Salı günü, farklı kanallarda yayınlanacak dizilerin listesi belli oldu. Televizyon izleyicileri, hangi dizilerin ekranlara geleceğini merak ediyor. İşte Salı akşamı televizyon kanallarında yer alacak dizilerle ilgili detaylar.

KANALLARA GÖRE DİZİLER

Bu salı TRT 1 kanalında dizi yayınlanmayacak. ATV’de ise “Gözleri Kara” dizisi yer alıyor. Kanal D, Show TV ve NOW TV’de de herhangi bir dizi bulunmuyor. Star TV kanalında ise gün boyunca çeşitli programlar ve diziler yayımlanacak. 05.25’te “Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye”, 06.15’te “Kara Tahta”, 08.50’de “Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2”, 10.30’da “Kendi Düşen Ağlamaz”, 13.30’da “Seksenler”, 15.55’te “Teşkilat”, 19.00’da Ana Haber, ve 19.55’te “İddiaların Aksine” programı izleyicileri bekliyor. Akşam saat 20.00’de “Geleceğin Savaşı” dizisiyle gün sona erecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe Ederson’la Anlaştı, Sözleşme İmzalandı

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson'un transferiyle ilgili bir video yayımladı. Videoda Galatasaraylı taraftarların Ederson'u istediği tezahüratlar ve mutsuz bir yüz ifadeli tişört dikkat çekti.
Haberler

Beşiktaş, Vaclac Cerny ile Anlaştı

Beşiktaş, Çek futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Cerny, Rangers'taki başarılı performansıyla transferin gözdesi haline geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.