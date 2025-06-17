Salı Akşamı Yayınlanan Diziler Belli

SALIP GÜNÜ TV’DE YAYINLANACAK DİZİLER

17 Haziran 2025 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizilerin olduğu merak ediliyor. Bu akşam çeşitli kanallarda yayınlanacak programların listesi netleşti. İşte detaylar:

KANALLARDA YAYINLANACAK DİZİLER

Bugün, TRT 1 ve diğer bazı kanallarda dizi yayını gerçekleşmeyecek. Kanal D’de ise “Arka Sokaklar” adlı dizi ekrana gelecek. Diğer kanalların durumu ise şu şekilde:

– **TRT 1**: Dizi bulunmuyor.

– **ATV**: Dizi bulunmuyor.

– **Kanal D**: Arka Sokaklar

– **Show TV**: Dizi bulunmuyor.

– **NOW TV**: Dizi bulunmuyor.

– **Star TV**: Dizi bulunmuyor.

AKŞAM YAYIN AKIŞI

Salı akşamı TV’de izlenebilecek diğer programlar ise şu şekilde sıralanıyor:

– 18.55 İddiaların Aksine

– 19.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı: “Fluminense – Borussia Dortmund”

– 21.15 Kupa Saati

– 22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı: “River Plate – Urawa Red Diamonds”

– 00.15 Tutunamayanlar

– 01.40 Lingo Türkiye

– 02.45 Kasaba Doktoru

Bu akşam televizyon izleyicilerini bekleyen programların detayları böyle.