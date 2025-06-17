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Salı Dizileri: Arka Sokaklar Var

DİZİLERİN YAYIN AKIŞI VE DETAYLARI

Salı günleri televizyon izleyicileri, hangi dizilerin yayınlandığını merak ediyor. 17 Haziran 2025 Salı günü izleyicileri bekleyen dizilerin listesi ve yayın akışları netleşti. Bugünkü bilgiler ışığında, çeşitli kanallarda hangi yapımların ekrana geleceğine dair detaylar aşağıda yer alıyor.

KANAL D, SHOW TV VE ANKA TV’LERDE DİZİ YOK

Kanal D, Show TV ve NOW TV kanallarında bu akşam hiç dizi yayınlanmıyor. İzleyiciler bu kanallardaki içerik güncellemelerini takip edebilir. Ancak, tüm gözler TRT 1’de ve ATV’de herhangi bir dizi olup olmadığına çevrildi.

TRT 1 VE ATV’DE DİZİ YOK

TRT 1 ve ATV kanallarında da bu Salı akşamı izlenecek herhangi bir dizi bulunmuyor. Seyirciler için bu durum alternatif içerik seçenekleri arayışını doğurabilir.

Salı akşamı dizilerin yanında çeşitli spor içerikleri de dikkat çekiyor. Kanal D’de “Arka Sokaklar” adlı dizi yayınlanacakken, diğer tüm kanallarda 19.00 ve 22.00 saatlerinde FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları yer alacak. Yayın akışına göre, 18.55’te “İddiaların Aksine” programı, 21.15’te “Kupa Saati” ve 00.15’te “Tutunamayanlar” dizisi de izleyicilerle buluşacak.

Bu akşam televizyon izlemek isteyen izleyiciler, yukarıda belirtilen program ve dizilere göz atabilir.

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