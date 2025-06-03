Salı Günleri Yayınlanan Diziler Belirlendi

SAĞLANAN DİZİ BİLGİLERİ

Salı akşamı hangi dizilerin yayınlanacağına dair detaylar belirlendi. Bugün 3 Haziran 2025 Salı itibarıyla çeşitli kanallarda yayınlanacak diziler merak edilmekte. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 gibi kanalların yayın akışı şöyle şekilleniyor.

KANALLARDAKİ DİZİLER

TRT 1 kanalında “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi yayınlanıyor. Diğer kanallarda ise dizilerin durumu şu şekilde: ATV’de “Bir Gece Masalı”, Kanal D’de “Arka Sokaklar” mevcut. Show TV ve NOW TV’de ise bugün dizi yayını yok. Star TV’de ise “Kral Kaybederse” dizisi öne çıkıyor.

YAYIN AKIŞI

Star TV’de 14.35’te “Teşkilat”, 17.40’ta “Lingo Türkiye”, 19.00’da “Ana Haber” ve 19.55’te “İddiaların Aksine” programları yayınlanacak. Ardından 20.00’de “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisine yer verilecek. Akşam geç saatlerde ise 23.45’te Türk Sineması “Tereddüt Çizgisi” gösterilecek ve ardından 01.30’da “Gönül Dağı” dizisi, 03.50’de tekrar “Teşkilat” dizisi yayında olacak.