Salı Günü Diziler Belli Oldu

Salı günü gerçekleşecek olan dizi yayın akışı, televizyon kanallarında belli oldu. 2025 yılı Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen diziler hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

KANALLARDA YAYINLANACAK DİZİLER

Salı günü şu diziler televizyonda yer alıyor:

– TRT 1: Dizi yok
– ATV: “Gözleri KaraDeniz”
– Kanal D: Dizi yok
– Show TV: Dizi yok
– NOW TV: Dizi yok
– Star TV: “Kral Kaybederse”

Star TV için detaylı yayın akışı aşağıda sıralanmıştır:

– 05:25 “Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye”
– 06:15 “Kara Tahta”
– 08:50 “Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2”
– 10:30 “Kendi Düşen Ağlamaz”
– 13:30 “Seksenler”
– 15:55 “Teşkilat”
– 19:00 “Ana Haber”
– 19:55 “İddiaların Aksine”
– 20:00 “Geleceğin Savaşı”

