Salı Günü Yayın Akışı Belli Oldu

TV YAYIN AKIŞI BELLİ OLDU

Salı günü, çeşitli televizyon kanallarında yayınlanacak diziler ve programlarla ilgili bilgilerin netleşmesiyle birlikte izleyiciler hangi yapımları takip edebileceklerini öğrenmiş oldu. 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağını merak edenler için kapsamlı bir haber sunuyoruz.

DİZİLERİN VE PROGRAMLARIN LİSTESİ

Salı günü yayın akışında şu diziler ve programlar bulunuyor:

– **TRT 1**: Dizi yok

– **ATV**: Aile Saadeti

– **Kanal D**: Dizi yok

– **Show TV**: Dizi yok

– **NOW TV**: Dizi yok

– **Star TV**: Dizi yok

Günün detaylı programı ise şöyle: 14:15’te “Teşkilat”, 17:45’te “Kim Gitsin?”, 19:00’da “Ana Haber (Canlı)”, 19:55’te “İddiaların Aksine”, 20:00’da “Yabancı Sinema: Uçuş Planı”, 22:00’de “UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Karşılaşması: Rangers-Club Brugge” ve gece yarısı 00:00’da tekrar “Yabancı Sinema: Uçuş Planı” yayınlanacak.