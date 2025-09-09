Salı Günü Yayınlanan Diziler Belli Oldu

SALı GÜNÜNDE YAYINLANACAK DİZİLER

Salı günü Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı netleşti. İzleyiciler için heyecanla beklenen Salı akşamı televizyon yayın akışında dikkat çeken yapımlar belli oldu. İşte, 2025 Salı günü televizyon ekranlarında yer alacak diziler ile ilgili detaylar.

TRT 1 VE DİĞER KANALLARIN YAYIN AKIŞI

TRT 1 boyunca bir dizi değilken, ATV kanalında “Gözleri Kara” dizisi yer alıyor. Kanal D ve NOW TV’de diziler yok. Show TV’de ise “Bahar” dizisi ön planda. Star TV ekranlarında ise “Kral Kaybederse” saat 15:30’da başlayacak. Ardından “Teşkilat” dizisi saat 16:00’da izleyici karşısına çıkacak.

SPOR VE FİLM YAYINLARI

Star TV’nin 19:00’da Türkiye – Polonya maçı ile devam edecek yayın akışı, aynı gün içinde saat 19:55’te “Ana Haber” bülteni ile şekillenecek. 20:00’de “İddiaların Aksine” programı ile güncel tartışmalar ele alınacak. Son olarak, Star TV’de “Terminatör: Kara Kader” filmi, saat 22:40’ta gösterime girecek, ardından “Öldürme Arzusu” filmi izleyenlerle buluşacak.